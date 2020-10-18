Дебют Мозеса и споры Мирзова с судьёй. Фото с матча «Химки» – «Спартак»

17 октября в Химках на стадионе «Арена Химки» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Химками». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Полузащитник Виктор Мозес в дебютном матче за «Спартак» на 55-й минуте встречи заменил Наиля Умярова. Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти.
Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.
«Спартак» набрал в 11 турах в чемпионата России 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.
Лучшие кадры с «Химки» – «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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