Артета: грустно смотреть на глубоко обороняющийся «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Я ощущаю, что мы продолжаем расти, и уверен в том, что можем достичь большего.



Гордтем, как мы сегодня играли, и как команда, и в индивидуальном плане. На таком стадионе сложно выступить достойно. Нам нужно было, чтобы все сложилось в нашу пользу, чтобы можно было победить.



Нам пришлось обороняться очень глубоко, и «Сити» стягивал много игроков к нашей штрафной площади, не создавая при этом много моментов. На смотреть на так глубоко обороняющийся «Арсенал» грустно. Мы могли создать больше в финальной трети поля с хорошим пасом или кроссом. Момент с опасной игрой Кайла Уокера? Мне сказали, что эпизод проверил видеоассистент. Я спросил: «Как, чёрт возьми, вы проверили, если вы потратили на проверку всего две секунды?» Очевидно, что там что-то было", — приводит слова Артеты Football London.