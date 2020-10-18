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Клинтон Н’Жье: «Динамо» точно не слабее ЦСКА, так что шансы на успех равны

Клинтон Н’Жье: «Динамо» точно не слабее ЦСКА, так что шансы на успех равны
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Конечно, это особенный матч для клуба, дерби. Я тоже испытываю определённые чувства — именно в ворота ЦСКА забил первый гол в России. К тому же он стал победным. Надеюсь выйти на поле и снова себя проявить. Нам очень нужны три очка.

ЦСКА — большой клуб в России. «Динамо» — тоже. Матчи больших команд очень серьёзные, борьба идёт до последней секунды. Мы будем очень мотивированы. Обычно мы хорошо играем в дерби, хочется верить, что и в этот раз всё сложится удачно. Мы точно не слабее ЦСКА, так что шансы на успех равны», — приводит слова Н'Жье официальный сайт «Динамо».

Матч чемпионата России ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 мск.

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