Александр Кокорин: важная победа, плюс мой первый гол за «Спартак». Браво, парни

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился эмоциями от дебютного гола за московский клуб. На 58-й минуте Кокорин реализовал пенальти, назначенный за фол на Эсекьеле Понсе, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Важная победа, плюс мой первый гол за „Спартак“. Браво, парни», — написал футболист в своём "инстаграме".

Фото: «инстаграм» Александра Кокорина

Кокорин перешёл в «Спартак» в начале августа на правах свободного агента. Дебютировал за красно-белых 13 сентября в матче с ЦСКА (1:3).

Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит». В следующем туре красно-белые 24 октября сыграют с «Краснодаром».