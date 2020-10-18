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ЦСКА — «Динамо»: Дивеев забил гол

ЦСКА — «Динамо»: Дивеев забил гол
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил гол в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1, идёт 2-й тайм).

Гол был забит на 68-й минуте. После прострела с левого фланга атаки в центр на линию вратарской Дивеев первым касанием подработал себе мяч и вторым отправил его точно в цель.

Матч ЦСКА — «Динамо» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.

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