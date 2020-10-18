«Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Илья Воробьёв перешёл в «Оренбург», сообщается на официальном сайте оренбургского клуба.
«Илья Воробьев (Россия), полузащитник 1999 г.р. Выступал за «Зенит», «Зенит»-2 и «Химки»», — говорится в официальном «инстаграме» «Оренбурга».
21-летний Воробьёв является воспитанником «Зенита». В сентябре 2019 года хавбек провёл свой единственный матч за основной состав санкт-петербургского клуба во встрече 1/16 финала Кубка России с красноярским «Енисеем» (2:1).
«Оренбург», набрав в 16 турах 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч в ФНЛ оренбургский клуб проведёт 24 октября с «Енисеей». Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик».
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