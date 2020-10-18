Талалаев: за 65 дней тяжело научить человека бить пенальти. Видимо, есть вина тренера

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:3).



«Чего не хватило при 0:1? Вроде понятно — забить нужно было. Не принято критиковать своих игроков публично, но когда нападающий не забивает ни одного из пяти моментов, то ему надо задать себе вопросы. Мы можем задать ему вопросы. Здесь дело в организации игры. Мы два матча крупно проиграли. ЦСКА тогда попали по такому же рисунку — весь матч имели преимущество, проигрываем 0:1, в конце выпускаем доморощенных игроков и даём им шанс, и в итоге всё заканчивается плачевно.

Могу сказать, что до удаления наша команда играла лучше соперника. Мне нравилось, что ребята делали на поле. Просто не хватало завершающего удара. Опять похожий сценарий — мы проигрываем 0:3, а лучшим игроком матча признают вратаря. За 65 дней тяжело научить человека бить пенальти. Сейчас перед Кубком мы над этим работаем. Видимо, здесь вина тренера, потому что он не может выбрать правильного бьющего игрока", — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В конце первого тайма судья назначил пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой Глебова. Георгий Мелкадзе с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в классном прыжке дотянулся до мяча.