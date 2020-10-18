Тренер «Ростова» Кафанов: счёт 3:0 в матче с «Ахматом» не по игре. Они были лучше
Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0).
«Очень тяжёлая игра. Это первый раз, когда мы выиграли у грозненцев с крупным счётом. Они играли лучше нас. Здесь счёт не по игре, можно так сказать, потому что они были лучше. Не буду говорить, что мы так здорово играли и выиграли 3:0. Здесь надо отдать должное нашим ребятам. Бывают такие игры, когда надо потерпеть. Мы дотерпели и забили два мяча в концовке», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Ростов» в 11 турах чемпионата России набрал 20 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (14) — на 10-м месте.
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