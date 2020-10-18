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Вадим Карпов помимо перелома носа получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга

Вадим Карпов помимо перелома носа получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Вадим Карпов был доставлен в больницу для обследования после замены в первом тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1), сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

Карпов был заменён на 20-й минуте. У футболиста было обильное кровотечение из-за удара локтем в лицо от нападающего «Динамо» Вячеслава Грулёва.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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