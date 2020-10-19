«Краснодар» отправился во Францию на матч Лиги чемпионов с «Ренном». Фото

«Краснодар» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22:00 мск.

«Мы полетели во Францию», — написала пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" краснодарского клуба.

Матч «Ренн» — «Краснодар» обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Его ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос. Видеопомощники арбитра — итальянцы Паоло Валери и Фабио Мареска.

На групповом этапе «быки» также сыграют с «Челси» и «Севильей». Накануне клуб объявил, что все билеты на домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» проданы.