«Краснодар» отправился во Францию на матч Лиги чемпионов с «Ренном». Фото
«Краснодар» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22:00 мск.
«Мы полетели во Францию», — написала пресс-служба клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" краснодарского клуба.
Матч «Ренн» — «Краснодар» обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Его ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос. Видеопомощники арбитра — итальянцы Паоло Валери и Фабио Мареска.
На групповом этапе «быки» также сыграют с «Челси» и «Севильей». Накануне клуб объявил, что все билеты на домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» проданы.
«Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Челси»
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