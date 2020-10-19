Главный тренер «Брюгге» Клеман: «Зенит» хорош во всех аспектах

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» поделился мнением о петербургском клубе.



«Всегда анализируем игру соперника. В составе «Зенита» множество известных имен, футболистов, представляющих свои национальные команды. Мы хорошо осведомлены об их сильных качествах. Вне зависимости от того, с кем играем — будь то «Реал», «ПСЖ» или «Зенит», — всегда играем в свою игру.



«Зенит» силен в командой игре, как коллектив. Команда сильная со всех сторон: вингеры, защитники, полузащитники, способные забивать. «Зенит» — не команда с одним-двумя индивидуально сильными игроками, наш соперник хорош во всех аспектах. Однако постараемся показать свой лучший футбол», — приводит слова Клемана официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск.