И. Федотов: после «Спартак» – «Сочи» что-то в голове у Казарцева осталось, он исправился

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитра Василия Казарцева в матче 11-го тура РПЛ «Ротор» — «Тамбов» (0:2).
«На 26-й минуте Казарцев правильно назначил 11-метровый в ворота «Тамбова», Ароян попал по лицу игроку «Ротора» рукой. На 58-й минуте правильное решение принял помощник Николай Богач, не зафиксировав офсайд у нападающего гостей Карапетяна. Это сложный момент для восприятия – мяч на игрока «Тамбова», который был за линией офсайда, отдавал именно игрок «Ротора». Он играл по мячу, поэтому засчитать гол – правильное решение.
Отметил бы ещё момент на 64-й минуте: защитник Ароян встречал игрока «Ротора», пытался блокировать мяч в ногах, после чего произошло их столкновение. Казарцев дал играть, молодец. Видимо, смотрел матч «Спартака» с «Сочи», пересмотрел своё видение единоборств – за такой же момент он в том матче назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Что-то в голове у него осталось после того матча, он исправился. Оценка Казарцева – 8,5", — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 19 октября 2020
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