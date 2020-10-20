Куман: «Барселона» — не фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».
«Знаем, что это будет непростая игра. Мы выставим сильный состав, о субботней игре против мадридского „Реала“ пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч.
Всегда очень важно начать групповой этап Лиги чемпионов с победы, тем более на своём стадионе. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, вообще не существует. В „Барселоне“ ты должен быть готовым к тому, чтобы бороться за трофеи — неважно, Ла Лига это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.
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