Куман: «Барселона» — не фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

«Знаем, что это будет непростая игра. Мы выставим сильный состав, о субботней игре против мадридского „Реала“ пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч.



Всегда очень важно начать групповой этап Лиги чемпионов с победы, тем более на своём стадионе. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, вообще не существует. В „Барселоне“ ты должен быть готовым к тому, чтобы бороться за трофеи — неважно, Ла Лига это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.