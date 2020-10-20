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Дортмундская «Боруссия» не намерена отпускать Джованни Рейну в «Реал»

Дортмундская «Боруссия» не намерена отпускать Джованни Рейну в «Реал»
Футбол / Испания 0

Дортмундская «Боруссия» намерена удержать в составе полузащитника Джованни Рейну, сообщает AS.

Контракт 17-летнего футболиста со «шмелями» рассчитан до лета 2021 года, и в его услугах заинтересован ряд европейских топ-клубов, а главным претендентом считается мадридский «Реал». Тем не менее в «Боруссии» намерены сохранить Рейну и уже предложили ему новый трёхлетний контракт, который вступил бы в силу в ноябре, когда хавбеку исполнится 18 лет. По условиям соглашения Джованни сможет получать более € 2 млн в год.

«У нас много молодых игроков, и мы хотим сохранить их вместе с костяком команды. Это касается и Рейны. Хотим, чтобы он играл за нас долго», — заявил генеральный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке.

Рейна перебрался в «Боруссию» в 2019 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 4 матча в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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