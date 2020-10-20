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Луис Суарес выполняет результативное действие в «Атлетико» каждые 54 минуты

Луис Суарес выполняет результативное действие в «Атлетико» каждые 54 минуты
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес после перехода в клуб из «Барселоны» показывает выдающиеся результаты.

Как сообщает AS, уругваец провёл в общей сложности 216 минут в четырёх матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Получается, что Суарес принимает участие в голе каждые 54 минуты. Более того, один из голов в составе «матрасников» Луис забил после игр за сборную. За уругвайскую команду форвард провёл два матча и забил три гола (все — с пенальти).

33-летний Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Луис выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.

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