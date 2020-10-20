Петржела: постоянно ругаюсь, что «Зенит» отлично играет в РПЛ, но не в еврокубках

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем выступлении сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.



«Зенит» в еврокубковых матчах играет не очень хорошо. Надеюсь, что в этом году они выступят лучше, а в сегодняшней игре победят. Читал, что у соперника сейчас проблемы с коронавирусом.



Соперники у «Зенита» сильные. Но питерцы тоже сильная команда. Надеюсь, в этом году им повезёт, и «Зенит» выйдет из группы. Постоянно ругаюсь, что «Зенит» всегда отлично играет в чемпионате России, но не в еврокубках. А состав у «Зенита» сильный», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Сегодня, 20 октября, «Зенит» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия».

«Брюгге» — антипод «Зенита». Против кого сегодня сыграют Дзюба и компания Самобытный клуб из Бельгии.