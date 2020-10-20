«Брюгге» — антипод «Зенита». Против кого сегодня сыграют Дзюба и компания

Лига чемпионов возвращается! Сегодня стартует групповой этап самого престижного еврокубкового турнира, в котором впервые в истории выступят сразу три российских клуба. Первым из соотечественников гимн ЛЧ услышит «Зенит». Соперник — бельгийский «Брюгге». Что собой представляет команда? Почему приехала в Санкт-Петербург в ослабленном составе?
«Брюгге» — антипод «Зенита»?
«Зенит» и «Брюгге» — идеальная пара для сравнения философии клубов: россияне в роли купцов, бельгийцы — обычные торговцы, живущие по средствам. Если «Зенит» тратит бешеные деньги на трансферы, то «Брюгге» воспитывает игроков или же покупает молодёжь на перспективу. Приведём статистику за последние два года.
«Зенит»:
— Александр Васютин из «Сарпсборга» за € 700 тыс. (здесь и далее данные Transfermarkt.ru).
— Йордан Осорио (аренда) из «Порту» за € 1 млн.
— Данил Круговой из «Уфы» за € 2 млн.
— Алексей Сутормин из «Рубина» ̶з̶а̶ ̶₽̶ ̶5̶0̶ ̶т̶ы̶с̶ за € 3 млн.
— Вячеслав Караваев из «Витесса» за € 8 млн.
— Дуглас Сантос из «Гамбурга» за € 12,5 млн.
— Малком из «Барселоны» за € 40 млн.
— Деян Ловрен из «Ливерпуля» за € 12 млн
— Вендел из «Спортинга» за € 20 млн
— Дмитрий Чистяков (аренда) из «Ростова» за € 400 тыс.
Сколько клуб потратил: € 99,9 млн.
Сколько клуб заработал за счёт продажи игроков: € 25,98.
«Брюгге»:
Тут могли быть малоизвестные фамилии, но назову самые громкие продажи клуба за последние несколько лет. Заодно укажу сумму, за которую футболист переходил в бельгийский клуб.
Уэсли Мораес пришёл в «Брюгге» зимой 2016 года за € 1 млн — перешёл в «Астон Виллу» за € 25 млн.
Арно Данжума пришёл в команду летом 2018 года за € 2,8 млн — перешёл в «Борнмут» за € 18 млн.
Марвелоуз Накамба пришёл в команду летом 2017 года за € 3 млн — перешёл в «Астон Виллу» за € 12 млн.
Сколько клуб потратил: € 36,15 млн.
Сколько клуб заработал за счёт продажи игроков: € 66,7 млн.
Летом 2019 года чёрно-синие заработали € 61 млн — это рекордная выручка для клуба. Но, как это обычно бывает в подобных командах, на смену пришли другие футболисты и ничуть не испортили, а может, даже улучшили игру команды. Кстати, летом бельгийцы до последнего боролись за трансфер нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча. Но аргентинец решил продолжить карьеру в ЦСКА.
Одни покупают звёзд, другие — воспитывают. Ещё один забавный факт: стоимость состава «Брюгге» лишь на 36 млн меньше, чем у «Зенита». Разница — один Малком.
У «Брюгге» проблемы с составом. Всему виной злосчастный вирус
В Санкт-Петербург команда прибыла в ослабленном составе. Ранее «Брюгге» сообщил о четырёх случаях заражения коронавирусом: положительные тесты сдали голкипер Симон Миньоле, защитник Одилон Косуну, нападающий Майкл Крменчик и исполнительный директор клуба Винсент Маннарт. Но кто всё-таки долетел до России? Познакомимся с самыми заметными персонажами.
В 2019 году «Брюгге» возглавил экс-игрок команды Филипп Клеман. Специалист выступал за чёрно-синих с 1999 по 2009 год, затем пару лет трудился помощником тренера. После ухода Мишеля Прюдомма был одним из кандидатов на роль преемника, но в итоге выбрали другого. Главным тренером родной команды он всё же стал: пригласили после того, как Клеман привёл к чемпионству «Генк». В прошлом сезоне под руководством специалиста «Брюгге» стал победителем чемпионата Бельгии. К чемпионству мы ещё вернёмся.
На левом фланге защиты выступает украинец Эдуард Соболь. Бельгийцы арендовали 25-летнего футболиста у «Шахтёра». Изначально карьера в «Брюгге» не задалась, но на сегодняшний день Соболь основной игрок команды. Также в защитной линии стоит обратить внимание на африканцев: Симона Дели и Клинтона Мата. Если верить бельгийским СМИ, они сегодня остановят Артёма Дзюбу.
Капитан команды — 32-летний Руд Вормер действует в центре полузащиты: «В игровом плане у него нет сверхспособностей, — рассказывал коллегам из «Матча» экс-футболист Сергей Серебренников. — Но он работяга и своей самоотдачей заслужил статус капитана».
Пожалуй, главная сила «Брюгге» — вингеры Креппин Дьятта и Эммануэль Деннис. Два индивидуально сильных и креативных игрока. Именно они создают остроту близ штрафной соперника.
Если говорить о молодых талантах, то стоит отметить Шарля Де Кетеларе. Ему всего 19 лет, а его уже называют будущим бельгийского футбола. Шарль — воспитанник клубной академии «Брюгге». Несмотря на юный возраст, его трансферная стоимость составляет € 12 млн.
«Брюгге» могли не допустить до Лиги чемпионов
Бельгия стала первой страной, которая досрочно завершила чемпионат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение была настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально же об остановке было объявлено по итогам генеральной ассамблеи.Таким образом, чемпионом страны стал «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попал «Шарлеруа», а «Антверпен» и льежский «Стандард» отправились в квалификационный раунде турнира.
Однако в УЕФА призывали не завершать национальные чемпионаты досрочно.
«Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы с условиями, и мы считаем, что любое решение покинуть национальные соревнования в настоящее время преждевременно и неоправданно,— говорилось в обращении. — Мы сосредоточены на проработке сценариев, захватывающих июль и август, включая возможность возобновления соревнований УЕФА после завершения национальных лиг. Совместное управление календарем строго необходимо, так как завершение текущего сезона должно быть скоординировано с началом нового, что может быть частично затронуто продлением».
Президент УЕФА Александер Чеферин был решителен, даже пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков за досрочное завершение чемпионата из-за пандемии коронавируса.
«Я думаю, что это неправильный путь, — с досадой говорил Чеферин в интервью Spiegel. — Солидарность — это не улица с односторонним движением. Нельзя обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят не доигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне».
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Но уважаемый президент не подозревал, что пандемия задержится в нашей жизни. Затем чемпионаты досрочно завершили во Франции и Нидерландах. Диалог с федерациям закончился в пользу футбола. Никого исключать не стали, а уже сегодня «Брюгге» сыграет с «Зенитом».
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