«Брюгге» — антипод «Зенита». Против кого сегодня сыграют Дзюба и компания

Лига чемпионов возвращается! Сегодня стартует групповой этап самого престижного еврокубкового турнира, в котором впервые в истории выступят сразу три российских клуба. Первым из соотечественников гимн ЛЧ услышит «Зенит». Соперник — бельгийский «Брюгге». Что собой представляет команда? Почему приехала в Санкт-Петербург в ослабленном составе?

«Брюгге» — антипод «Зенита»?

«Зенит» и «Брюгге» — идеальная пара для сравнения философии клубов: россияне в роли купцов, бельгийцы — обычные торговцы, живущие по средствам. Если «Зенит» тратит бешеные деньги на трансферы, то «Брюгге» воспитывает игроков или же покупает молодёжь на перспективу. Приведём статистику за последние два года.

«Зенит»:

— Александр Васютин из «Сарпсборга» за € 700 тыс. (здесь и далее данные Transfermarkt.ru).

— Йордан Осорио (аренда) из «Порту» за € 1 млн.

— Данил Круговой из «Уфы» за € 2 млн.

— Алексей Сутормин из «Рубина» ̶з̶а̶ ̶₽̶ ̶5̶0̶ ̶т̶ы̶с̶ за € 3 млн.

— Вячеслав Караваев из «Витесса» за € 8 млн.

— Дуглас Сантос из «Гамбурга» за € 12,5 млн.

— Малком из «Барселоны» за € 40 млн.

— Деян Ловрен из «Ливерпуля» за € 12 млн

— Вендел из «Спортинга» за € 20 млн

— Дмитрий Чистяков (аренда) из «Ростова» за € 400 тыс.

Сколько клуб потратил: € 99,9 млн.

Сколько клуб заработал за счёт продажи игроков: € 25,98.

«Брюгге»:

Тут могли быть малоизвестные фамилии, но назову самые громкие продажи клуба за последние несколько лет. Заодно укажу сумму, за которую футболист переходил в бельгийский клуб.

Уэсли Мораес пришёл в «Брюгге» зимой 2016 года за € 1 млн — перешёл в «Астон Виллу» за € 25 млн.

Арно Данжума пришёл в команду летом 2018 года за € 2,8 млн — перешёл в «Борнмут» за € 18 млн.

Марвелоуз Накамба пришёл в команду летом 2017 года за € 3 млн — перешёл в «Астон Виллу» за € 12 млн.

Сколько клуб потратил: € 36,15 млн.

Сколько клуб заработал за счёт продажи игроков: € 66,7 млн.

Летом 2019 года чёрно-синие заработали € 61 млн — это рекордная выручка для клуба. Но, как это обычно бывает в подобных командах, на смену пришли другие футболисты и ничуть не испортили, а может, даже улучшили игру команды. Кстати, летом бельгийцы до последнего боролись за трансфер нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча. Но аргентинец решил продолжить карьеру в ЦСКА.

«Ехали в такси, и тут бандит достал пистолет...» Интервью с новичком ЦСКА Гайчем А ещё Адольфо рассказал о своём происхождении, имени и прозвище, которое ему очень не нравится.

Одни покупают звёзд, другие — воспитывают. Ещё один забавный факт: стоимость состава «Брюгге» лишь на 36 млн меньше, чем у «Зенита». Разница — один Малком.

У «Брюгге» проблемы с составом. Всему виной злосчастный вирус

В Санкт-Петербург команда прибыла в ослабленном составе. Ранее «Брюгге» сообщил о четырёх случаях заражения коронавирусом: положительные тесты сдали голкипер Симон Миньоле, защитник Одилон Косуну, нападающий Майкл Крменчик и исполнительный директор клуба Винсент Маннарт. Но кто всё-таки долетел до России? Познакомимся с самыми заметными персонажами.

В 2019 году «Брюгге» возглавил экс-игрок команды Филипп Клеман. Специалист выступал за чёрно-синих с 1999 по 2009 год, затем пару лет трудился помощником тренера. После ухода Мишеля Прюдомма был одним из кандидатов на роль преемника, но в итоге выбрали другого. Главным тренером родной команды он всё же стал: пригласили после того, как Клеман привёл к чемпионству «Генк». В прошлом сезоне под руководством специалиста «Брюгге» стал победителем чемпионата Бельгии. К чемпионству мы ещё вернёмся.

На левом фланге защиты выступает украинец Эдуард Соболь. Бельгийцы арендовали 25-летнего футболиста у «Шахтёра». Изначально карьера в «Брюгге» не задалась, но на сегодняшний день Соболь основной игрок команды. Также в защитной линии стоит обратить внимание на африканцев: Симона Дели и Клинтона Мата. Если верить бельгийским СМИ, они сегодня остановят Артёма Дзюбу.

Капитан команды — 32-летний Руд Вормер действует в центре полузащиты: «В игровом плане у него нет сверхспособностей, — рассказывал коллегам из «Матча» экс-футболист Сергей Серебренников. — Но он работяга и своей самоотдачей заслужил статус капитана».

Пожалуй, главная сила «Брюгге» — вингеры Креппин Дьятта и Эммануэль Деннис. Два индивидуально сильных и креативных игрока. Именно они создают остроту близ штрафной соперника.

Если говорить о молодых талантах, то стоит отметить Шарля Де Кетеларе. Ему всего 19 лет, а его уже называют будущим бельгийского футбола. Шарль — воспитанник клубной академии «Брюгге». Несмотря на юный возраст, его трансферная стоимость составляет € 12 млн.

Двух игроков «Брюгге» удалили за празднование гола. Оно того стоило! На радостях бельгийцы даже сломали угловой флажок.

«Брюгге» могли не допустить до Лиги чемпионов

Бельгия стала первой страной, которая досрочно завершила чемпионат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение была настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально же об остановке было объявлено по итогам генеральной ассамблеи.Таким образом, чемпионом страны стал «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попал «Шарлеруа», а «Антверпен» и льежский «Стандард» отправились в квалификационный раунде турнира.

Однако в УЕФА призывали не завершать национальные чемпионаты досрочно.

«Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы с условиями, и мы считаем, что любое решение покинуть национальные соревнования в настоящее время преждевременно и неоправданно,— говорилось в обращении. — Мы сосредоточены на проработке сценариев, захватывающих июль и август, включая возможность возобновления соревнований УЕФА после завершения национальных лиг. Совместное управление календарем строго необходимо, так как завершение текущего сезона должно быть скоординировано с началом нового, что может быть частично затронуто продлением».

Президент УЕФА Александер Чеферин был решителен, даже пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков за досрочное завершение чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что это неправильный путь, — с досадой говорил Чеферин в интервью Spiegel. — Солидарность — это не улица с односторонним движением. Нельзя обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят не доигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне».

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но уважаемый президент не подозревал, что пандемия задержится в нашей жизни. Затем чемпионаты досрочно завершили во Франции и Нидерландах. Диалог с федерациям закончился в пользу футбола. Никого исключать не стали, а уже сегодня «Брюгге» сыграет с «Зенитом».