«Ох, да пошли вы». Каррагер — о возможном создании европейской Премьер-лиги

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на новость о возможном создании европейской Премьер-лиги.
«Ох, да пошли вы», — написал Каррагер на своей странице в «Твиттере» в ответ на новость о переговорах о создании нового футбольного турнира.
Ранее сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием европейская Премьер-лига. Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.
- 20 октября 2020
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