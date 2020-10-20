«Ливерпуль», «МЮ» и другие топ-клубы ведут переговоры о создании Европейской Премьер-лиги

В Европе в скором времени может появиться новый крупный футбольный турнир, сообщает Sky Sports.



По информации издания, в настоящее время более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига».



Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.



Каждому из потенциальных участников Европейской Премьер-лиги обещают гарантированную выплату более $ 100 млн. Если идеи организаторов воплотятся в жизнь, турнир станет самым богатым в мире на клубном уровне. Презентация проекта соревнований может состояться уже в конце этого месяца.

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