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«Челси» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Челси» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 20 октября, состоится матч «Челси» — «Севилья». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса. В бригаду войдут ассистенты Стефано Алассио и Альберто Тегони. Резервный рефери – Джанпаоло Кальварезе.

Соперниками «Челси» и «Севильи» по группе E являются «Краснодар» и «Ренн», которые также проведут свой матч сегодня.

Вторую встречу «Севилья» и «Челси» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря в Севилье. Начало встречи — в 23:00 мск.

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