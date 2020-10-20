Агент Артёмов: «Зенит» интересовался Дракслером, но выбрал Вендела

Агент Олег Артёмов рассказал о нескольких несостоявшихся переходах игроков из Европы в российские клубы.
«Некоторым сделкам сбыться было не суждено. Для клубов РПЛ прорабатывали несколько любопытных трансферов. Например, с «Динамо» вели переговоры о трансфере игрока чешской «Виктории Пльзень» Лукаша Калваха. Игрок сборной Чехии. Был достаточно длительный переговорный процесс, но в итоге в «Динамо» остановились на Моро.
Очень интересная ситуация была с «Зенитом». К ним из «ПСЖ» вполне мог приехать игрок сборной Германии Дракслер. Кандидатура всем нравилась. Он был в шорт-листе, однако «Зенит» сделал выбор в пользу Вендела. Это выбор клуба, никаких проблем. Не исключаю, что можем ещё вернуться к этому трансферу. Дракслер не просто усилил бы «Зенит», но и стал бы украшением всей РПЛ», — сказал Артёмов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Артёмовым можно прочитать на «Чемпионате».
- 20 октября 2020
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