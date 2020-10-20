«Барселона» — «Ференцварош»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ференцвароша» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ференцварош».

«Барселона»: Нето, Дест, Лангле, Пике, Роберто, де Йонг, Пьянич, Коутиньо, Тринкан, Фати, Месси



Запасные: Тенас, Пенья, Араухо, Фирпо, Гарсия, Аленья, Пуч, Бускетс, Брайтвайт, Дембеле, Лопес, Гризманн



«Ференцварош»: Дибуш, Ковачевич, Блажич, Ботка, Чивич, Лайдуни, Харатин, Шигер, Нгуен, Зубков, Исаэл



Запасные: Богдан, Банки, Двали, Фримпонг, Хайстер, Ловренчич, Мак, Сомалиа, Батурина, Боли

Обслужит матч швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистировать будут судьи на линиях Стефан Де Алмейда и Беким Зогай.