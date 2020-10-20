«Лацио» — «Боруссия» Д: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы римского «Лацио» и дортмундской «Боруссии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Боруссия» Дортмунд.

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Рамос, Ачерби, Фарес, Марушич, Лейва, Милинкович-Савич, Альберто, Корреа, Иммобиле



Запасные: Пепе Рейна, Алия, Андерсон, Армини, Худт, Акпро, Пароло, Чиж, Эскаланте, Кайседо, Мурики



«Боруссия» Д: Хиц, Хуммельс, Пищек, Геррейру, Мёнье, Витсель, Беллингхэм, Санчо, Ройс, Холанд



Запасные: Бюрки, Унбехаун, Морей, Брандт, Рейниер, Дахуд, Кнауфф, Пасслак, Рашль, Джованни Рейна

Обслужит матч французский арбитр Клеман Турпен.