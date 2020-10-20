«Лацио» — «Боруссия» Д: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы римского «Лацио» и дортмундской «Боруссии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Боруссия» Дортмунд.
«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Рамос, Ачерби, Фарес, Марушич, Лейва, Милинкович-Савич, Альберто, Корреа, Иммобиле
Запасные: Пепе Рейна, Алия, Андерсон, Армини, Худт, Акпро, Пароло, Чиж, Эскаланте, Кайседо, Мурики
«Боруссия» Д: Хиц, Хуммельс, Пищек, Геррейру, Мёнье, Витсель, Беллингхэм, Санчо, Ройс, Холанд
Запасные: Бюрки, Унбехаун, Морей, Брандт, Рейниер, Дахуд, Кнауфф, Пасслак, Рашль, Джованни Рейна
Обслужит матч французский арбитр Клеман Турпен.
«Лацио» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Италии
- 20 октября 2020
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:29
-
20:18
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:35
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:13
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
18:54
Партнерский контент