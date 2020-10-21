Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком встречи с «Ренном»

21-летний российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком гостевой встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1). Об этом информирует пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

«Браво, Матвей!», — гласит комментарий к публикации от УЕФА.



Публикация доступна в «твиттере» УЕФА.

В матче с «Ренном» на счету Сафонова 7 сейвов. Всего французский клуб нанёс 20 ударов в сторону ворот «Краснодара».

Всего в текущем сезоне на счету 21-летнего голкипера 13 встреч во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и отыграл два матча без пропущенных мячей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 11 млн.

«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».