Форвард «Брюгге» — о голе «Зениту»: говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка
Нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», в котором ему удалось отметиться голом. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой бельгийской команды со счётом 2:1.
«Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это. Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы – моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда всё может получиться», — приводит слова Денниса пресс-служба УЕФА.
«Зенит» с 0 очков занимает третье место в группе F. Ниже находится лишь дортмундская «Боруссия» (0), проигравшая «Лацио» (3), который располагается на первой строчке. «Брюгге» (3) — второй.
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