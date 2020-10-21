Магкеев: мы стали лучше понимать требования Николича, поэтому игра и результат поменялись

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об изменениях в игре при новом главном тренере Марко Николиче.
«С тактикой, думаю, и так понятно — сейчас мы играем в два нападающих. Николич заставляет нас чаще выходить из обороны через короткий пас, пытаться, по крайней мере. Мы стали лучше понимать его требования, поэтому игра и результат поменялись. Моя роль? С Палычем я играл глубоко выраженного опорника, сейчас играем в два — поэтому больше манёвра для атаки. Но всё равно в паре с Крыховяком я чуть ближе к защите действую.
Марко был очень спокоен, внушал нам уверенность. И мы все верили, что надо продолжать — и всё исправим, результат придёт. Матч с ЦСКА был очень важным, в нас никто не верил, многие думали, что ЦСКА уже победил. Но тренер здорово настроил, мы вышли и сыграли так, что все вопросы отпали», — цитирует Магкеева «Матч ТВ».
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