Берг: «Краснодар» не сломался без тренера и ряда лидеров. Ничья — очень хороший результат
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал исход матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).
«Рад, что мы смогли стартовать с ничьей в Лиге чемпионов. Да, вы можете сказать, что это всего очко, однако заработать его в столь тяжёлой выездной игре – очень хороший результат. Мы играли без главного тренера, без нескольких лидеров, но не сломались и проявили характер. Жду домашних матчей и поддержки наших болельщиков. Уверен, это будет круто!» — сказал Берг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Краснодар», набрав одно очко, занимает первое место в группе E. С аналогичными показателями по итогам тура остались «Ренн» и «Севилья» с «Челси», которые также сыграли вничью.
«Зенит» — глупо и смешно. «Краснодар» – мужики. Когда мы фавориты — нам же хуже
А Сафонов способен повторить путь Чеха.
- 21 октября 2020
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