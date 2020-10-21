Ещенко: гулял на Красной площади, мне говорили: «Ленин, давай сфотографируемся»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о своём внешнем сходстве с Владимиром Лениным.



«Я на Красной площади гулял, мне говорили: «Ленин, давай сфотографируемся». Составлял конкуренцию актёрам (смеётся).



Как отношусь к мавзолею? А что он там лежит? Хотя я ни разу там не был, можно было сходить и посмотреть. Наверное, то поколение… Их мало осталось, а новому это и не нужно», — сказал Ещенко в эфире телеканала «Россия 24».



36-летний Ещенко защищает цвета «Спартака» с 2016 года. В ходе своей карьеры Андрей также выступал за московское «Динамо», «Кубань», «Анжи», «Локомотив», «Волгу», «Химки» и иркутскую «Звезду», а также играл на Украине за киевские «Динамо» и «Арсенал» и «Днепр».

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