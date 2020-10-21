Криштиану Роналду кардинальным образом сменил имидж и побрился наголо

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду решил кардинальным образом изменить свой имидж. Он продемонстрировал в «Инстаграме» фрагмент тренировки, на котором видно, что форвард побрился наголо.
«Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми препятствиями», — написал Роналду.
Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.
Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.
- 21 октября 2020
-
15:01
-
14:46
-
14:32
-
14:19
-
14:07
-
13:44
-
13:31
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
13:03
-
12:52
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:37
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:38
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
09:56
-
09:36
-
09:34
-
09:28
-
09:23