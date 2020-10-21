Матвеев — о Бикфалви: на поле должен быть лидер, который взял бы игру на себя

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча элитного раунда Кубка России с «Велесом» (3:1).
«Как и ожидалось, был сложный матч. Было видно, что молодые ребята в составе «Велеса» достаточно хорошо двигаются, достаточно хорошо работают с мячом. Плюс качество поля, которое оставляло желать лучшего, внесло свои коррективы. Как и предполагали, была тяжело. Благодарю ребят, что они при неблагоприятном ходе матча терпели до конца, смогли переломить ход игры и вырвать победу.
Не всё шло по плану в первом тайме. Хотели играть немножко в другой футбол. Но качество поля и соперник заставляли нас немного нервничать. Не всё, что мы планировали, у нас получалось.
Эрик Бикфалви — лучший игрок матча. Сегодня не всё получалось, но на поле должен быть лидер, который взял бы игру на себя и повёл за собой, забил великолепные мячи. Хочу поздравить всю команду. У нас была затянувшаяся серия из не очень хороших результатов. Нам очень нужна была эта победа. В психологическом плане, прежде всего», — приводит слова Матвеева официальный сайт «Урала».
- 21 октября 2020
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