Матвеев — о Бикфалви: на поле должен быть лидер, который взял бы игру на себя

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча элитного раунда Кубка России с «Велесом» (3:1).



«Как и ожидалось, был сложный матч. Было видно, что молодые ребята в составе «Велеса» достаточно хорошо двигаются, достаточно хорошо работают с мячом. Плюс качество поля, которое оставляло желать лучшего, внесло свои коррективы. Как и предполагали, была тяжело. Благодарю ребят, что они при неблагоприятном ходе матча терпели до конца, смогли переломить ход игры и вырвать победу.



Не всё шло по плану в первом тайме. Хотели играть немножко в другой футбол. Но качество поля и соперник заставляли нас немного нервничать. Не всё, что мы планировали, у нас получалось.



Эрик Бикфалви — лучший игрок матча. Сегодня не всё получалось, но на поле должен быть лидер, который взял бы игру на себя и повёл за собой, забил великолепные мячи. Хочу поздравить всю команду. У нас была затянувшаяся серия из не очень хороших результатов. Нам очень нужна была эта победа. В психологическом плане, прежде всего», — приводит слова Матвеева официальный сайт «Урала».

«Урал» совершил камбэк в концовке матча с «Велесом» и вышел в плей-офф Кубка России