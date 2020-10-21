Газизов прокомментировал травму Понсе

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча элитного раунда Кубка России с «Енисеем» (0:1) прокомментировал состояние нападающего Эсекьеля Понсе.

Напомним, во втором тайме аргентинский форвард упал на газон и попросил замену. Понсе ушёл с поля, держась за бедро.

«У Понсе гематома на голове, там приличный синяк. Мелкая травма. Но, думаю, всё будет нормально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано. «Спартак», несмотря на поражение, занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Красно-белые набрали 3 очка, как и «Енисей» с «Родиной», однако опередили соперников по дополнительным показателям. Московской команде предстоит сыграть в 1/8 финала соревнований.