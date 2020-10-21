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«Аякс» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Аякс» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Аякс» — «Ливерпуль». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Стефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.

Соперниками «Аякса» и «Ливерпуля» по группе D являются «Аталанта» и «Мидтьюлланн», которые также проведут свой матч сегодня.

Вторую встречу «Ливерпуль» и «Аякс» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 1 декабря в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:00 мск.

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