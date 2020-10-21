Бабаев — о возможном закрытии трибун: пока официально ЦСКА ничего не получал
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что в московский клуб не поступало официальное уведомление о закрытии трибун.
«Пока официально мы ничего не получали», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что из-за увеличения числа заражённых коронавирусом в Москве матчи могут проходить без зрителей на трибунах начиная с 13-го тура.
Напомним, завтра, 22 октября, ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, соперниками ЦСКА по группе K в Лиге Европы также являются загребское «Динамо» и «Фейеноорд».
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