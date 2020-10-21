Матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт без зрителей
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» пройдёт при пустых трибунах из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собеседника в мэрии Москвы.
По информации источника, закрывать трибуны для болельщиков на других стадионах столицы пока не планируется.
«Чемпионат» сообщал, что власти Москвы обсудили полное закрытие трибун на матчах Российской Премьер-Лиги из-за увеличения числа заражённых коронавирусом в столице. Отмечалось, что приоритетной задачей футбольных властей сейчас остаётся сохранение календаря и продолжение матчей лиги.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.
В «Спартаке» прокомментировали информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей
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