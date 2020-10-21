«Зальцбург» — «Локомотив»: хозяева вышли вперёд в счёте

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимает «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия). К 52-й минуте счёт в пользу хозяев — 2:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте встречи полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Златко Юнузович вывел хозяев вперёд. Результативную передачу отдал форвард австрийской команды Патсон Дака.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогают ему ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Бас Нейхейс.



Соперниками «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» по группе A в Лиге чемпионов являются действующий победитель турнира «Бавария» и «Атлетико», которые также проведут матч сегодня.