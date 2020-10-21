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«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в плей-офф Кубка России

«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в плей-офф Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 3-го тура элитного группового раунда Кубка России «Чертаново» принимало «Уфу». Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов. Во втором тайме, на 58-й минуте матча, полузащитник Дмитрий Сысуев упрочил преимущество гостей. Через 11 минут форвард «Уфы» Вячеслав Кротов довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте победный гол за уфимский клуб забил нападающий Комнен Андрич.

«Уфа», набрав 6 очков, заняла 1-е место в турнирной таблице группы 4 и вышла в плей-офф Кубка России. «Чертаново» (1) — на 3-м месте. Соперником команд по группе является «Ленинградец» (2).

Кубок России. Группа 4
21 октября 2020, среда. 19:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
0 : 4
Уфа
Уфа
0:1 Жамалетдинов – 9'   0:2 Сысуев – 58'   0:3 Кротов – 69'   0:4 Андрич – 78'
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