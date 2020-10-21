«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в плей-офф Кубка России

В матче 3-го тура элитного группового раунда Кубка России «Чертаново» принимало «Уфу». Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов. Во втором тайме, на 58-й минуте матча, полузащитник Дмитрий Сысуев упрочил преимущество гостей. Через 11 минут форвард «Уфы» Вячеслав Кротов довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте победный гол за уфимский клуб забил нападающий Комнен Андрич.



«Уфа», набрав 6 очков, заняла 1-е место в турнирной таблице группы 4 и вышла в плей-офф Кубка России. «Чертаново» (1) — на 3-м месте. Соперником команд по группе является «Ленинградец» (2).