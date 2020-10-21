Николич: выход Куликова и Рыбчинского на поле — далеко не подарок, они заслужили это право

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (2:2) отметил, что футболисты должны заслужить право выступать в стартовом составе «железнодорожников».

«Игра Куликова и Рыбчинского? Очень рано говорить что-либо публично. Если они хотят стать лидерами, то должны много работать. Их выход на поле — далеко не подарок, они заслужили это право. Не стал бы много говорить о молодых. Это не очень хорошо на них сказывается, могли наблюдать подобное с некоторыми российскими футболистами», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико».