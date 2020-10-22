Диего Симеоне: «Бавария» — сильная команда, а в футболе сила окупается

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:4).



«Бавария» — сильная команда, которая пользуется своим положением. В футболе сила окупается. Мы провели хороший матч, из которого можно извлечь немало уроков. У нас не было возможности проявить силу, когда мы создавали опасные моменты. Вот почему исход встречи получился таким.



Да, сейчас есть большие нагрузки, но в этих обстоятельствах играем не только мы. Те команды, которые на протяжении многих лет выступают в Лиге чемпионов, уже к этому привыкли. Это ни хорошо и ни плохо. Это то, с чем нужно смириться, что нужно преодолевать», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

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