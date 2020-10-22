«Аталанта»: леди и джентльмены, Алексей Миранчук

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил дебютный гол в первом матче за итальянскую команду. Россиянин вышел на 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» при счёте 3:0, заменив Дувана Сапату. На 89-й минуте Миранчук отправил мяч в ворота датчан — Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.

Позже «Аталанта» отреагировала на дебют Миранчука в своём «твиттере», опубликовав видео с россиянином и написав следующий текст: «Леди и джентльмены, Алексей Миранчук».

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