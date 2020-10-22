Мюллер: «Атлетико» — величайшие хулиганы в европейском футболе, а жёлтую карточку дали мне

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В одном из эпизодов нападающий «Баварии» Томас Мюллер получил желтую карточку и эмоционально отреагировал на решение арбитра:

«Что здесь происходит? Мы играем против мадридского «Атлетико» — величайших хулиганов европейского футбола, а жёлтую получая я!», — приводит слова Мюллера Kicker.

«Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Локомотивом».