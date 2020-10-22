Нойер провёл 200-й сухой матч за «Баварию». Больше только у Кана

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В этом матче голкипер «Баварии» Мануэль Нойер провёл 200-й сухой матч за мюнхенцев. Для этого ему понадобилось 394 матча. Он занял второе место, обойдя Зеппа Майера, на счету которого 199 сухих игр в 651 матче. Лидером по этому показателю является Оливер Кан, на счету которого 247 сухих матчей. Для достижения этой цели ему понадобилось 632 игры.
«Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».
В следующем матча «Бавария» сыграет с «Локомотивом».
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