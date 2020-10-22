Жоржиньо: было бы приятно сыграть с Чехом, раньше это было возможно только на PlayStation

28-летний итальянский полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо выразил мнение о заявке легендарного 38-летнего чешского вратаря Петра Чеха на чемпионат Англии.
«Я думаю, Чех может очень помочь. Он легенда, имеющий за плечами огромный опыт, поэтому я действительно думаю, что он мог бы сильно помочь команде в раздевалке, и если ему придётся играть, он все ещё способен на это.
Мне было бы приятно поиграть с ним, потому что раньше я играл с ним только на Playstation!», — цитирует Жоржиньо Mirror.
Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».
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