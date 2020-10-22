Мурзагулов: в следующее трансферное окно «Уфа» будет работать только на усиление

Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.
«У нас в республике идёт рост числа заболевших, но футболистов это, слава богу, минует. Все научились работать так, чтобы не заражаться. Но в целом, конечно, тяжёлая концовка прошлого сезона и короткое межсезонье сказываются. «Уфа» всегда во многом добивалась результата за счёт того, что в подготовительный период обкатывала никому не известных игроков, часть из которых присоединялась к команде и тут же выстреливала. В нынешнем году у нас не было этой паузы, потому что из-за пандемии перерыв между двумя сезонами был чуть больше двух недель. Поэтому приходится всё наигрывать уже по ходу чемпионата. Но в любом случае селекция даст свои плоды. И те ребята, которые, может быть, сейчас не слишком известны, сделают нам результат.
По финансам всё решено. Потому что мы и так были с поясами, затянутыми настолько, что сильнее их просто уже было некуда затягивать. В последние полгода жили только на те средства, которые зарабатывали сами.
В следующее трансферное окно будем работать только на усиление. Мы хотим обратно в десятку», — цитируют Мурзагулова «Известия».
- 22 октября 2020
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
09:59
-
09:57
-
09:51
-
09:45
-
09:33
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
07:42
-
07:19
-
07:00
-
06:49
-
06:37
-
06:22
-
06:04
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:40
-
03:21
-
02:39
-
02:25
-
02:07
-
01:48
-
01:34
-
01:21
-
00:55
-
00:46
-
00:35
-
00:27