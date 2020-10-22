Денис Глушаков признался, что не хотел бить пенальти в матче Кубка России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о победе в серии пенальти в матче Кубка России с «Нижним Новгородом».



Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1. Серия пенальти вышла продолжительной, и исполнить удар пришлось в том числе Глушакову. Летом 2018 года 33-летний хавбек заявил, что решил больше не бить одиннадцатиметровые. Месяцем ранее Денис, выступавший тогда за «Спартак», не реализовал послематчевый пенальти в полуфинале Кубка России с «Тосно», после чего красно-белые вылетели из турнира.



«Есть регламент, и мне пришлось бить пенальти, потому что очередь уже доходила до вратаря. Честно, не хотел. Все ребята даже удивились. Всё же как раз началось с Хомича, когда я ему не забил пенальти. Потом были моменты, когда в товарищеских не забивал и, наконец, в Кубке «Тосно». Дальше бить уже не хотелось. Но вот наконец-то забил. Видимо, прорвало! Может, теперь снова начну бить пенальти. Подумаю над этим», — цитирует Глушакова Sport24.

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