Денис Глушаков об уходе из «Спартака»: просто был заказ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков вспомнил о своём уходе из «Спартака».
«Был заказ просто. Не все отвечают за свои слова и встретиться не могут, а правда одна!» — написал Глушаков в комментариях в «Инстаграме».
Осенью 2018 года Денис Глушаков и Андрей Ещенко, выступая за «Спартак», оказались в центре скандала, когда лайкнули пост актёра и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот призвал уволить Массимо Карреру, на тот момент главного тренера команды. Андрея и Дениса отстранили от главной команды, а впоследствии итальянский специалист был отправлен в отставку. Сам Глушаков позже перешёл в «Ахмат», где провёл один сезон. После этого он подписал контракт с «Химками».
В нынешнем сезоне Глушаков провёл за «Химки» три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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