«Вольфсберг» — ЦСКА: составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Вольфсберга» и ЦСКА на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Хипо-Арена» в Клагенфурте (Австрия). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсберг» — ЦСКА.
«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер, Ляйтгеб, Верницниг, Линдль, Тафернер, Йовелич, Дьенг.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Гайч.
Обслужит встречу немецкая бригада арбитров под руководством Саши Штегеманна, ассистировать будут судьи на линиях Кристиан Гиттельман и Доминик Шаль. Резервный судья — Сёрен Шторкс.
Соперниками «Вольфсберга» и ЦСКА по группе К являются нидерландский «Фейеноорд» и хорватское «Динамо» из Загреба, которые также проведут свой матч сегодня.
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