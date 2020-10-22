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Матч «Барселона» — «Реал» обслужит Хуан Мартинес Мунуэра

Матч «Барселона» — «Реал» обслужит Хуан Мартинес Мунуэра
Футбол / Испания 0

Определены арбитры на матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом», сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Главным арбитром матча назначен Хуан Мартинес Мунуэра. VAR-ассистент — Хосе Мария Санчес Мартинес. Судьями на линиях назначены Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Хорхе Диас Эскудеро. 38-летний Мунуэра впервые в карьере получил назначение на «эль-класико».

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Реал», набрав в пяти матчах 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Лидером турнира является «Реал Сосьедад» (11). «Барселона» (7) — на 9-м месте.

Источник: Роналду сможет сыграть с «Барселоной» при отрицательном тесте за сутки до матча
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