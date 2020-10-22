«Милан» забивает не меньше двух голов в 10 матчах подряд впервые за 56 лет

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» обыгрывает «Селтик» со счётом 2:0 (идёт 2-й тайм). Таким образом, итальянский клуб забивает не меньше двух голов в 10 матчах подряд впервые за 56 лет.

Матч «Селтик» — «Милан» проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обслуживает матч словенская бригада арбитров под руководством Матея Юга, ассистируют судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный судья — Драгослав Перич.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Раде Крунич, которому ассистировал Самуэль Кастильехо. В концовке тайма преимущество итальянского клуба увеличил Браим Диас с передачи Тео Эрнандеса.

«Селтик» и «Милан» выступают в группе Н вместе с «Лиллем» и «Спартой».