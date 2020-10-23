Источник: матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Ростове

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Ростове, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Встреча должна была состояться 31 октября в Москве, но местный Роспотребнадзор постановил провести матч на стадионе «Открытие Арена» без зрителей. Московский и ростовский клубы договорились об обмене кругами, так как в Ростове разрешено проведение матчей со зрителями, но не более чем с 30 процентами вместимости стадиона. Таким образом, матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» пройдёт в апреле будущего года в Москве.

«Чемпионат» обратился за комментариями в клуб, но в «Спартаке» от комментариев отказались.

«Спартак», набрав в 11 турах 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (24). «Ростов» (20) — на 5-м месте.