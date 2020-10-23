Кака похвалил игру «Аталанты»

Бывший полузащитник «Милана», мадридского «Реала» и сборной Бразилии Кака опубликовал в «твиттере» пост, в котором высоко оценил игру итальянской «Аталанты» в матче Лиги чемпионов с датским «Мидтъюлландом» (4:0).
«То, что „Аталанта“ играет так, как вчера, до сих пор сюрприз для кого-то? Мне нравится, как этот клуб и эта команда следуют своей философии», — написал Кака.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Полузащитник «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук впервые вышел на поле в футболке бергамасков. На 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» он заменил Сапату, а спустя 9 минут забил свой первый гол.
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